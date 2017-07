Chelsea dá aumento e assina novo contrato com o técnico Antonio Conte

Preocupado com a insatisfação do técnico Antonio Conte, a diretoria do Chelsea resolveu dar um aumento considerável de salário ao treinador, que assinou novo contrato com o clube inglês nesta terça-feira. O vínculo, de dois anos, vai substituir o anterior, sem extensão de prazo.

De acordo com a imprensa britânica, Conte ganhou aumento de 50% no seu salário anual, com o novo contrato. Os valores subiram para 9 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões) por ano, uma elevação de 50% em comparação ao que ganhava pelo contrato que assinou assim que chegou ao clube, no ano passado.

A valorização do treinador é uma premiação pelo título inglês conquistado na temporada passada, mas também uma forma de garantir a permanência dele no clube. Conte vinha demonstrando insatisfação com o clube nas últimas semanas, por não ter atendida contratações que pedira à diretoria.

Uma delas era a do atacante Romelu Lukaku, que acertou com o rival Manchester United. Outros pedidos também não foram atendidos. Para compensar, o clube trouxe o zagueiro alemão Antonio Rudiger, por 34 milhões de libras (R$ 141 milhões), e o volante Tiemoue Bakayoko, por 40 milhões de libras (R$ 166 milhões).

“Estou muito feliz por ter assinado um novo contrato com o Chelsea. Trabalhamos muito duro neste primeiro ano para buscarmos conquistas incríveis, das quais me orgulho muito. Agora teremos que trabalhar ainda mais para seguirmos no topo”, declarou Antonio Conte, de 47 anos, após o anúncio do novo vínculo.