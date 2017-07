Com editais atrasados, artistas do teatro e dança se reúnem

Apesar de selecionados e aprovados, doze coletivos de São Paulo ainda não receberam a primeira parcela do pagamento do edital do Fomento ao Teatro do primeiro semestre.

Um encontro realizado nesta segunda-feira, 17, no Galpão do Folias, apontou que os atrasos no pagamento já estão afetando a próxima edição do programa municipal criado em 2002 e que subsidia companhias com projetos de trabalho continuado.

“A prefeitura alega, desde o início do ano, que os recursos estão congelados”, afirma o presidente da Cooperativa Paulista de Teatro Rudifran Pompeu. “Trata-se de uma lei que precisa ser cumprida. Os recursos devem ser liberados.”

No início do ano, o prefeito João Doria anunciou o congelamento de R$ 2,6 bilhões na Saúde e Educação. No caso da Cultura foram 43,5% dos recursos retidos, em comparação com os 34,7% suspensos no ano passado.

O Prêmio Zé Renato, criado em 2006, direcionado a produção e circulação de espetáculos, não teve sua nova edição lançada, prevista para o início de 2017.