Zé Ricardo classifica jogo contra Palmeiras como ‘final de Copa’ para o Flamengo

O técnico do Flamengo, Zé Ricardo, comparou o embate contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, como uma decisão de Copa do Mundo para as pretensões da equipe carioca na competição. O treinador garantiu que o time rubro-negro não mudará as características para enfrentar os paulistas.

“Amanhã (quarta-feira) é final de Copa do Mundo para a gente. Precisamos dos nossos três pontos para seguir nessa luta pelo título brasileiro. Mas temos que pensar em ter equilíbrio. Logicamente com responsabilidade, com possíveis variações, mas não vamos mudar nossa maneira de jogar. Quem quer subir na tabela deve jogar para frente. Concentrados defensivamente, vamos buscar bom resultado”, projetou o treinador flamenguista.

A cinco rodadas do final do primeiro turno do campeonato nacional, o Flamengo ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 24 pontos. Zé Ricardo entende que, devido à performance do líder Corinthians (85,7% de aproveitamento), é preciso aumentar o rendimento para poder continuar lutando pelo título.

“Ano passado, fechamos o turno com 34 pontos, terminamos em terceiro lugar junto com o Santos. Quando aspiramos coisa maior, temos que pensar acima desses números. Temos que tentar mais que isso, os 34 pontos do ano passado. Já vimos campeonatos com aproveitamento mais baixos, mas o Corinthians, com o aproveitamento que tem, vai forçar que o campeão tenha melhor aproveitamento”, analisou Zé Ricardo.

ELENCO – O goleiro Diego Alves, recém-contratado pelo clube rubro-negro, fez nesta terça-feira o seu primeiro treino pelo Flamengo. O jogador trabalhou em dois períodos no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Mas o goleiro ainda aguarda pela chegada dos documentos vindos da Europa para vestir a camisa do time em campo. A expectativa é que faça a sua estreia na partida contra o Corinthians, em São Paulo, pela 17.ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 30.