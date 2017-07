Ibovespa fecha em alta de 0,19% com melhora de blue chips e NY

O Índice Bovespa teve uma sessão de poucas oscilações, que refletiram a escassez de notícias no campo político doméstico e a ausência de parte dos investidores estrangeiros, por conta das férias no Hemisfério Norte. Nesse cenário, as ações oscilaram principalmente ao sabor de influências externas ou do noticiário corporativo. Depois de ter caído até 0,41%, o Ibovespa terminou o dia aos 65.337,66 pontos, na máxima do dia, em alta de 0,19%. O volume de negócios somou R$ 5,8 bilhões.

O sinal positivo foi garantido à tarde, quando as principais blue chips da Bolsa abandonaram as quedas da manhã. Mais cedo, a alta dos preços do petróleo e do minério de ferro não haviam sido suficientes para garantir a valorização das ações da Petrobras e da Vale. Assim como elas, as ações dos bancos também só passaram a subir no período vespertino. Contribuiu em boa parte para essa melhora o bom desempenho do índice norte-americano Nasdaq, que subiu 0,47%. A alta foi influenciada pelas ações da Netflix, que refletiram o balanço positivo da empresa no segundo trimestre e impulsionaram outros papéis de tecnologia.

No caso do petróleo, a alta do dia respondeu à notícia de que a Arábia Saudita está considerando um corte em suas exportações da matéria-prima, mesmo que os últimos dados tenham mostrado que a tendência de produção nos Estados Unidos é de alta para o ano. Petrobras ON e PN terminaram o dia com altas de 1,12% e 0,39%, respectivamente. As ações da Vale ganharam 0,61% (ON) e 0,18% (PNA). Na China, o minério subiu 3% no porto de Qingdao.

“Quando não há notícias importantes no cenário doméstico o mercado fica um pouco mais complicado, olhando perspectivas internas e influências externas. A partir desta semana, as atenções devem se concentrar bastante nos balanços do segundo trimestre”, disse Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da Hcommcor.

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2017 começa na próxima quarta-feira, 19, com a divulgação dos números da Weg, antes da abertura do mercado. Na quinta-feira, 20, será a vez da Localiza, que divulga seus resultados após o fechamento. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passa a acumular alta de 3,88% em julho e de 8,49% em 2017.