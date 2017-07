Já estão disponíveis a partir desta quarta-feira (19), mediante a troca de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), os ingressos de entrada para o primeiro final de semana do 11º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Ao todo são sete pontos para adquirir o ingresso antecipadamente e um ponto para aquisição durante o evento.

Este ano será preciso adquirir ingresso para entrar na festa e aproveitar todas as atrações culturais e gastronômicas oferecidas no local. Para a troca antecipada, é preciso levar o quilo do alimento e retirar o ingresso nos locais determinados pela organização: Paço Municipal; SEL – Secretaria de Esporte e Lazer; Fundo Social de Solidariedade; Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino; CTT’s – Centros Técnicos de Treinamento da Quarta Divisão e do Jardim Caçula. Todos os locais atenderão das 8h às 17h. Será permitida a retirada de até 5 (cinco) ingressos por pessoa, lembrando que 1kg de alimento equivale a 1 (um) ingresso, que deve ser apresentado logo na entrada do evento e que dá acesso a todas as atrações como shows dos artistas locais, área gastronômica, exposições e artistas principais.

Para visitantes que não moram na Estância a organização fez uma parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. No local também será possível efetuar a troca de ingresso. Basta levar o alimento na sede do Consórcio – Av. Ramiro Colleoni nº 5 – Centro, Santo André, das 8h às 17h.

Quem não conseguir antecipar os ingressos, pode efetuar a troca no Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro – ao lado do Paço Municipal), no mesmo horário de abertura do evento até meia hora após o início da atração principal da noite.

A 11ª edição do tradicional Festival do Chocolate será realizada em dois finais de semana – dias 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

No primeiro fim de semana os shows principais ficam por conta das bandas Inimigos da HP (28/7); Ultraje a Rigor (29/7), Palhaço Conforto e Titãs (30/7). Rionegro & Solimões (4/8); Ira! (5/8), Bob Zoom e a dupla sertaneja Guilherme e Santiago (6/8) serão as atrações principais do segundo fim de semana do evento.

Artistas locais também farão parte da programação. Serão mais de 20 atrações musicais, que ocupam cerca de 80% da grade cultural total do evento como as bandas Siderais e Gullivera, as cantoras Luana Giampietro e Paloma Bastos, o artista plástico Paulo Acencio, entre outros. A programação completa está disponível nas páginas de Facebook do Festival do Chocolate e da Prefeitura de Ribeirão Pires.

O Festival do Chocolate chega a sua 11ª edição com o slogan “Um Novo Festival para um Novo Tempo”. O evento faz parte da estratégia adotada pelo atual governo, que tem entre os objetivos a recuperação da autoestima da população e a reconstrução da imagem positiva da cidade na região do Grande ABC e em todo o Estado de São Paulo.

Confira abaixo os endereços dos pontos de troca de ingresso antecipada para o 11º Festival do Chocolate:

– Paço Municipal – Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 – Centro – Telefone 4828-9800;

– Desenvolvimento Regional de Ouro Fino – Endereço: Rodovia Índio Tibiriçá, 2810 – Centro – Ouro Fino Paulista – Telefone 4822-2062;

– SEL – Secretária de Esporte e Lazer – Endereço: Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy. Telefone: 4823-7444;

– Centro Técnico de Treinamento Quarta Divisão – Endereço: Avenida Miro Atílio Peduzzi, s/nº – Quarta Divisão – Telefone: 4823-0473;

– Centro Técnico de Treinamento Jardim Caçula – Endereço: Estrada do Caçula, s/nº – Jardim Caçula;

– Fundo Social de Solidariedade – Endereço: Avenida Francisco Monteiro, 2.940, Santa Luzia. Telefone 4824-8236.

– Consórcio Intermunicipal Grande ABC – Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 5 – Centro, Santo André – SP. Telefone: 4435-3555.

Serviço – 11º Festival do Chocolate

Datas: 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto de 2017

Programação completa

*** Exposição “Pontos Históricos de Ribeirão Pires por Paulo Acencio” – Todos os dias – Sala de Exposições Esther Mazzini – Teatro Euclides Menato.

28/07/2017 – SEXTA

18H BANDA PALLAS…………………POP ROCK

19H15 SIDERAIS…………………….POP ROCK

21H INIMIGOS DA HP……………….PAGODE

29/07/2017 – SÁBADO

14H LUANA GIAMPIETRO……………..POP ROCK / SOUL

15H30 BANDA MUAFO………………….MPB

17H BURNZ……………………….ROCK

19H LO RAMMA…………………….POP ROCK

21H ULTRAJE A RIGOR………………ROCK

30/07/2017 – DOMINGO

11H O PALHAÇO CONFORTO……………INFANTIL

13H APRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL………..INFANTIL

14H PALOMA BASTOS………………..MPB

15h30 MANDAGORÓ……………………FORRÓ

17H LUIZ GRANDE………………….MPB

19H JACK FAST……………………POP ROCK / SOUL

21H TITÃS……………………….ROCK

4/08/2017 – SEXTA

18H GULLIVERA……………………POP ROCK

19H15 CAMILA NOGUEIRA………………SERTANEJO

21H RIO NEGRO & SOLIMÕES………….SERTANEJO

5/08/2017 – SÁBADO

14H TONY NUNES…………………..POP ROCK

15H30 COYOTES……………………..POP ROCK

17H REMAKE………………………ROCK

19H RETROSFERA…………………..ROCK

21H IRA!…………………………ROCK

6/08/2017 – DOMINGO

7H30 CHOCORUN – CORRIDA E CAMINHADA

11H BOB ZOOM O MUSICAL……………INFANTIL

13H APRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL………..INFANTIL

14H DOIS É BOM…………………..MPB

15h30 VIBRAÇÃO SOL…………………REGGAE

17H EMANUEL HENRIQUE……………..SERTANEJO

19H ALLAN E MAICON……………….SERTANEJO

21H GUILHERME E SANTIAGO………….SERTANEJO