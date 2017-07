Vanderlei treina normalmente e deverá voltar ao Santos contra a Chapecoense

O goleiro Vanderlei treinou normalmente com o grupo do Santos, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, não apresentou limitações e deverá reaparecer entre os titulares que enfrentarão a Chapecoense, nesta quarta, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, na Baixada Santista, em jogo válido pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vanderlei havia saído do duelo contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira passada, em Belo Horizonte – vencido pelos paulistas por 1 a 0 -, com hematomas na perna direita e dores devido à uma pancada na região do glúteo.

O jogador, poupado da partida contra o Vasco, no Rio, conversou durante o treinamento desta terça-feira com o preparador de goleiros da seleção brasileira Taffarel e tudo indica que receberá uma oportunidade na próxima convocação do técnico Tite para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Apesar do retorno de seu goleiro titular, o técnico Levir Culpi terá que mexer na equipe para a partida contra os catarinenses (que também utilizaram o CT Rei Pelé nesta terça-feira). Uma mudança confirmada será na lateral direita. Daniel Guedes, que vinha ganhando oportunidades na equipe titular e marcou o gol da vitória sobre o Atlético Mineiro, foi expulso contra o Vasco e, por isso, é desfalque certo.

Em entrevista coletiva na qual falou sobre a renovação do vínculo com o Santos por cinco anos, o jogador demonstrou preocupação em retomar o bom desempenho do time dentro de casa e revelou esperança em alcançar o Corinthians na liderança da competição – a diferença entre ambos neste momento é de 12 pontos (36 a 24).

“A gente tem jogado muito bem fora de casa. Acho que dentro de casa temos oscilado um pouco. Estamos tento a oportunidade de subir um pouco mais na tabela. São dois jogos difíceis (Chapecoense, na Vila Belmiro, e Bahia, no estádio do Pacaembu, em São Paulo), mas vamos estar na nossa casa. Procurar fazer a nossa parte, para que a gente possa subir e alcançar o Corinthians o mais rápido possível”, projetou o lateral-direito.

O atacante Ricardo Oliveira, que está há um longo tempo afastado da equipe – passou por lesões e teve uma pneumonia – foi destaque do rachão disputado nesta terça-feira, marcando dois gols. O lateral-esquerdo Zeca também participou da atividade, mas ainda não deverá retornar à equipe na próxima rodada.

O Santos, terceiro colocado no Brasileirão, deverá enfrentar a Chapecoense com a seguinte formação: Vanderlei; Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison (Leandro Donizete), Yuri e Lucas Lima; Copete, Thiago Ribeiro e Kayke.