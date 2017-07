A rede de supermercados DIA inaugura mais uma loja em São Bernardo, nesta quinta-feira (20/07). Com cerca de 400 m², a unidade localizada na Rua Santa Filomena, 395, Centro, oferecerá cerca de 3 mil produtos, além de padaria e açougue.

Com horário de funcionamento das 8h às 20h, de segunda à sábado, e das 8h às 18h, aos domingos e feriados, a loja será inaugurada com diversas promoções, inclusive disponibilizará um tabloide com ofertas exclusivas a preços extremamente competitivos para comemorar a inauguração da unidade.

O DIA conta com mais de 1.000 lojas no Brasil e trabalha com três importantes pilares: preço, proximidade (90% de suas lojas seguem esse modelo) e produtos de marca própria. Com lojas menores e de vizinhança, permite ao consumidor comprar com maior frequência e em menor quantidade, estando nas proximidades do trabalho ou da residência. Além disso, a marca própria é hoje um dos principais negócios do DIA e conta com cerca de 1200 produtos, atendendo todas as categorias necessárias para o dia a dia do consumidor.

Ao apostar no mix apresentado pela rede, o consumidor chega a economizar entre 15% e 20% no ato da compra. As entregas são centralizadas e ocorrem diariamente por conta do espaço – não há grandes áreas para estocagem de produtos. Todo esse processo ajuda a reduzir custos e isso é repassado aos clientes.