Nenê pede para não enfrentar o São Paulo e pode deixar o Vasco

O meia Nenê pediu à diretoria do Vasco, nesta terça-feira, para não viajar com o elenco para enfrentar o São Paulo, nesta quarta, às 21h45, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador revelou ter uma proposta para deixar o clube carioca. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Vasco. A diretoria vai aguardar a proposta para analisar o caso.

O jogador, de 35 anos, chegou ao Vasco no segundo semestre de 2015 e foi uma das poucas figuras poupadas das críticas dos torcedores pelo rebaixamento da equipe no Brasileirão daquele ano. Nenê permaneceu no clube, disputou a Série B no ano passado e era a grande estrela do time até o início desta temporada.

No entanto, o meia foi sacado da equipe pelo técnico Milton Mendes após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras que marcou a estreia do time no Brasileirão deste ano. Ele passou cinco rodadas no banco de reservas e foi reconquistando seu espaço entre os titulares. Mas, o jogador teria se frustrado por ter sido substituído em vários dos últimos compromissos.

No campeonato nacional, Nenê, que tem 110 jogos e 40 gols com a camisa do Vasco, já atuou em 12 partidas, o que inviabiliza a saída dele para outro clube da primeira divisão do País.

No treino desta terça-feira, em São Januário, ele foi sacado da equipe titular pelo técnico Milton Mendes, que observou o argentino Escudero na sua vaga para o duelo com o São Paulo.