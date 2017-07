Temer adia lançamento do Cartão Reforma para o dia 25

O presidente Michel Temer decidiu adiar o lançamento do Cartão Reforma, que estava marcado para esta quarta-feira, 19, em Caruaru (PE), para o próximo dia 25. Segundo o Planalto, a data ainda é uma “previsão” e o adiamento se deu por “motivo de logística”. já que o deslocamento do presidente “requer algumas peculiaridades”.

Apesar disso, o evento já tinha sido anunciado pelo ministro das Cidades, Bruno Araujo, que inclusive teve uma reunião nesta manhã com o presidente Temer para acertar a agenda. O encontro teve a participação do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que também iria para a agenda Caruaru.

Após o encontro, o ministro disse que a entrega do Cartão Reforma em Caruaru na quarta-feira aconteceria de forma simbólica e destacou que o presidente estava pessoalmente empenhado em fazer o programa andar, já que era uma bandeira de seu governo.

A decisão de ir a Caruaru, que tinha sido fechada na segunda-feira, 16, era um afago aos tucanos e auxiliares destacavam que a viagem de Temer tenha um “simbolismo” para mostrar a boa relação com o PSDB, apesar das divergências internas. No entanto, interlocutores do Planalto minimizam o cancelamento e reforçam que a agenda ainda acontecerá

Frustração

Temer também não deve conseguir realizar nesta quarta a cerimônia para prorrogar o Repetro, um sistema de incentivos para a área de petróleo. Segundo fontes, o projeto já teria as recomendações dos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, mas ainda está em análise final na Casa Civil e não deve ser finalizado até esta quarta-feira.