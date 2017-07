Liverpool oficializa venda de Lucas Leiva para a Lazio

O Liverpool confirmou nesta terça-feira a venda do volante brasileiro Lucas Leiva para a Lazio. O jogador de 30 anos chegou na Itália, passou pelos exames médicos e também foi oficializado pelo clube italiano como seu reforço.

O tempo de contrato, contudo, não foi revelado. Segundo publica a imprensa italiana, o negócio girou em torno de 5 milhões de libras (cerca de R$ 20 milhões). Lucas Leiva estava há dez anos no Liverpool.

“Esses últimos dias foram difíceis, quando precisei me despedir de uma série de pessoas que convivi por muitos anos, e que fui me tornando cada vez mais próximo. Mas sinto que foi a melhor decisão para os dois lados”, avaliou o volante.

Revelado pelo Grêmio, Lucas Leiva foi negociado em 2007 e teve bom início pelo clube inglês, quando chegou a ser convocado pela seleção brasileira. Mas, após sofrer sucessivas lesões, seu desempenho foi caindo nas temporadas posteriores.

Ainda assim, ele disputou 346 partidas pelo Liverpool. E espera repetir o desempenho na Lazio. “Para mim inicia agora uma nova vida. A Lazio é um grande clube e estou muito feliz de estar aqui. Fiquei animado com a recepção dada pelos torcedores, então comecei a jornada da melhor maneira possível.”

Com a chegada de Lucas Leiva, a Lazio tentar repor a perda do volante argentino Lucas Biglia, recém-contratado pelo Milan. E no seu novo clube, o volante terá a companhia de dois brasileiros: o meia Felipe Anderson e o zagueiro Wallace, ex-Cruzeiro.