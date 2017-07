A clássica fábula atribuída à Esopo será encenada no Atrium Shopping, em Santo André, no próximo sábado, 22 de julho, às 15h. A atração faz parte da programação gratuita “Teatrinho no Atrium”. Nesta adaptação, a vida de um casal simples muda quando sua única galinha passa a botar ovos de ouro. Junto com os valiosos ovos, surgem também grandes problemas e uma cidade inteira atrás da famosa galinha.

Teatrinho no Atrium

Quando: sábado, dia 22/07

Horário: 15h

Local: Praça de Alimentação

Classificação: livre

Gratuito