Desembolso do BNDES para indústria soma R$ 6,92 bi no 1º semestre, queda de 42%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta terça-feira, 18, dados de desempenho do primeiro semestre. A indústria ficou com R$ 6,921 bilhões de desembolso no período de janeiro a junho, queda de 42% em comparação com igual intervalo do ano passado. A agropecuária foi o único setor que apresentou alta no desembolso, de 3%, alcançando R$ 6,87 bilhões, no período.

O setor de infraestrutura ficou com R$ 12,11 bilhões no primeiro semestre, recuo de 6%, comparado a igual período de 2016. Enquanto o setor de comércio e serviços ficou com R$ 7,57 bilhões, queda de 13%.

Considerando o intervalo de 12 meses até junho, o desembolso para a indústria foi de R$ 25,22 bilhões, queda de 11%; para a agropecuária foi de R$ 14,12 bilhões, alta de 9%; para infraestrutura, de R$ 25,07 bilhões, queda de 40%; e para comércio e serviços, de R$ 17,19 bilhões, queda de 29%.

As aprovações somaram R$ 32,17 bilhões, queda de 26% ante o primeiro semestre de 2016. Em 12 meses, somaram R$ 67,89 bilhões, recuo de 38%. No primeiro semestre, a principal queda, de 61%, ficou com a indústria, que fechou o período com aprovação de R$ 6,58 bilhões.