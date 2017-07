O Cel.Lep, uma das maiores escolas de idiomas de São Paulo, contrata professores de inglês para as cidades de São Paulo, Barueri, Campinas e Grande ABC. Os candidatos precisam ter ensino superior completo ou em curso (preferencialmente em Letras e Pedagogia) e experiência mínima de três anos com inglês. É desejável que possuam certificação de língua/metodologia FCE, CAE, TKT, CPE, CELTA (Certificados Cambridge); experiência com todos os públicos (crianças, adolescentes e adultos) e vivência no exterior, além de disponibilidade em dois períodos (manhã/tarde ou tarde/noite), de segunda a sexta-feira.

A Escola oferece como benefícios seguro de vida em grupo, plano de saúde/odontológico, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, previdência privada e cursos para o próprio colaborador, filhos e cônjuge. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail gabriela.silva@cellep.com.