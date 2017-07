A criação da Mulher Maravilha em ‘Professor Marston and The Wonder Women’

Depois do filme Mulher Maravilha, os fãs puderam descobrir a história de origem da personagem nos quadrinhos, lá em Themiscera. Agora, vão conhecer a história do criador dos quadrinhos, no filme Professor Marston and the Wonder Women, que ganhou nesta terça-feira, 18, seu primeiro trailer.

O filme acompanha a vida do professor William Marston (Luke Evans), que criou a heroína sob o pseudônimo de Charles Moulton. Ao lado de Marston, estiveram duas mulheres de extrema importância para o desenvolvimento dos quadrinhos, sua esposa, Elizabeth (Rebecca Hall), e a parceira dos dois, Olive Byrne (Bella Heathcote).

Dirigido por Angela Robinson, o filme se passa na década de 1940 e deve mostrar os ideais e as preocupações do trio com psicologia, feminismo, sexualidade e pacifismo.