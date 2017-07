Desembolsos do BNDES somam R$ 33,483 bi no 1º semestre, queda de 17%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 18, que os desembolsos somaram R$ 33,483 bilhões no primeiro semestre do ano, queda de 17% ante o mesmo período de 2016. Nos 12 meses encerrados em junho, os desembolsos totalizaram R$ 81,614 bilhões, recuo de 24% ante os 12 meses anteriores.

O banco de fomento teve consultas num total de R$ 48,151 bilhões nos seis primeiros meses do ano, queda de 15% frente o primeiro semestre de 2016. No caso do Finame, os desembolsos foram de R$ 8,687 bilhões no período, recuo de 1% ante mesmo período de 2016.