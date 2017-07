Praça da Moça sedia feira de adoção de animais no sábado

Neste sábado, 22 de julho, das 10h às 18h, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, promove mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ. A feira reunirá cães e gatos, a maioria filhotes, todos vacinados e vermifugados.

A veterinária do CCZ, Carla Cruz, ressalta que antes de adotar, o interessado deve avaliar suas condições de espaço para o animal, gastos e cuidados. “Além disso, ao se encantar por um filhote, deve se ter em mente que eles vivem em média 14 anos”, alerta a especialista. A adoção é gratuita e basta apresentar documento com foto e CPF, ter a partir de 18 anos de idade, além de passar por uma breve entrevista no local.

Espaço Amigo Pet no Shopping

Sempre muito bem-vindos ao Shopping Praça da Moça, os cães de estimação têm uma área totalmente dedicada a eles. O Espaço Amigo Pet, no Piso Palmeira, traz os acessórios adequados ao Agility, esporte que envolve obstáculos e provas de habilidades, praticado em dupla pelo cão e seu condutor.

Entre os benefícios para o animal estão a melhora do condicionamento físico, redução de sobrepeso e de ansiedade, aprendizado de obediência e melhor relacionamento com o dono. Qualquer cão pode participar não importa a raça ou porte, basta respeitar os limites do animal.

Feira de Adoção Animal:

Data: sábado, 22 de julho

Local: Piso Palmeira, loja 131

Das 10h às 18h

Espaço Amigo Pet:

Local: Piso Palmeira, loja 131