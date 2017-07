No capítulo de Malhação desta quarta-feira (19/07), Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos. Ellen sugere que Roney faça um show na festa julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Josefina pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina. Fio intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber mensagem no celular.