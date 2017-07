No capítulo de Pega Pega desta quarta-feira (19/07), Malagueta diz a Maria Pia que não imaginava que Eric gostasse tanto de Luíza a ponto de não se interessar por Ulla. Marieta avisa a Sandra Helena que deixará sua fortuna para ela. Athaíde se interessa por Ulla. Lígia vê Sabine com Adriano. Júlio leva a mala de dinheiro de volta para o porão de sua casa. Sandra Helena aconselha Júlio a esquecer a ideia de devolver o dinheiro do roubo. Timóteo chantageia Malagueta. Siqueira manda Expedito ir ao hospital conseguir alguma informação.