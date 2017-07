A Força do Querer: Ritinha encontra Cibele na empresa do marido

No capítulo de A Força do Querer desta quarta-feira (19/07), Edinalva ouve que a mãe de Zeca está viva. Eugênio pede para se hospedar na casa de Heleninha. Caio avisa a Cirilo que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica furiosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. Ritinha encontra Cibele na empresa do marido.