A Força do Querer: Ruy descobre quem é a amante de Eugênio

No capítulo de A Força do Querer desta terça-feira (18/07), Joyce vê os recados de Eugênio para Irene. Marilda conta para Ritinha que a mãe de Zeca está viva. Joyce se enfurece ao ver Eugênio e o expulsa de sua casa. Irene gosta de ver o estado em que Joyce deixou seu apartamento. Silvana se esconde de Eurico. Bibi entrega a Aurora o dinheiro que recebeu do traficante. Joyce conversa com Ivana. Ruy descobre quem é a amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará dela. Ruy atira seu carro contra Irene.