Pega Pega: Sabine ameaça demitir Cristóvão

No capítulo de Pega Pega desta terça-feira (18/07), Sabine ameaça demitir Cristóvão. Agnaldo pergunta a Wanderley por que quer ficar distante dele. Cíntia revela a Nelito que Júlio não está interessado nela. Luíza pede a Rúbia que continue se encontrando com Pedrinho. Madalena reza para reencontrar seu filho desaparecido. Dom não entende a frieza de Cristóvão quando o chama para pescar. Sabine pede a Tânia para ficar de olho em Cristóvão. Marieta diz a Sandra Helena que gosta muito dela. Luíza fica com ciúmes de Ulla.