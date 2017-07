Novo Mundo: Germana e Licurgo descobrem que Elvira está viva

No capítulo de Novo Mundo desta terça-feira (18/07), Peter repreende Anna por ter desistido de ir para Portugal. Greta faz insinuações sobre Diara que deixam Wolfgang incomodado. Amália vai com Peter ao convento e pede a Madre Assunção para abrigar Olinto, Anna e as crianças. Licurgo e Germana trancam Diara e Ferdinando na taberna. Domitila insiste na ideia de engravidar de Dom Pedro. Joaquim é levado para a cela. Germana e Licurgo descobrem que Elvira está viva. Diara alerta Ferdinando para tomar cuidado com Greta.