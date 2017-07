Malhação: Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta

No capítulo de Malhação desta terça-feira (18/07), Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com a advogada e comunica a Lica as opções que tem contra seu pai. Edgar chega à casa de Marta e ela decide ir à delegacia. Deco manda uma mensagem para Keyla. Bóris e Dóris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lica fica intimidada ao chegar à escola. Clara provoca Lica.