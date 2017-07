Menino pula muro para pegar pipa e tem 90% do corpo queimado em GO

Um menino de 11 anos de idade está internado em estado gravíssimo após sofrer queimaduras em 90% do corpo em Goiânia nesta segunda-feira, 17. O garoto saltou o muro e entrou dentro de uma subestação de energia elétrica da Companhia Energética de Goiás (Celg), no Jardim Atlântico. Ele pretendia resgatar uma pipa, mas encostou em um dos diversos fio energizados do local e recebeu forte descarga elétrica.

A criança foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em estado de confusão mental, mas consciente. Vídeos gravados por moradores da região durante o resgate registraram o momento em que ele é enrolado em manta térmica por um médico em um ambulância. O menino foi levado para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).

A mãe foi avisada por outros garotos que também brincavam de pipa e que viram quando o garoto ficou preso na fiação dentro da subestação. Ela disse que ficou sem prestar atenção nele por 30 minutos.

A Celg informou que, além de murada, a área é toda sinalizada sobre a proibição de entrar e os perigos. A empresa divulgou que está acompanhando o caso.