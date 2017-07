ANP proíbe venda de etanol entre distribuidoras

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou resolução no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 18, que proíbe a venda de etanol entre distribuidoras pelo período de 12 meses, contados a partir de 1º de agosto deste ano. Com isso, a agência pretende coibir possíveis fraudes e sonegação de ICMS, segundo o diretor-geral da ANP, Décio Oddone.

Em coletiva de imprensa, Oddone ainda informou que a agência intensificou o programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis comercializados nos postos, o que contribuiu para que o número de ocorrências de adulteração tenha aumentado recentemente.