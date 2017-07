A Prefeitura de São Bernardo entregará nos próximos dez dias o projeto de reforma e revitalização da praça no entorno da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, situada na rua Cristiano Angeli, 300, bairro Assunção. O anúncio da reestruturação do local foi feito na manhã desta nesta terça-feira (18/07) em vistoria técnica realizada pelo prefeito Orlando Morando e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima.

A iniciativa é demanda da comunidade e de frequentadores da paróquia e incluirá a readequação do estacionamento para carros e anexação da praça vizinha à igreja, considerada uma das mais tradicionais da cidade. A expectativa é que a reforma seja concluída até o final do segundo semestre. “A área, infelizmente, se tornou ponto de consumo de drogas e a proposta é deixá-la sob responsabilidade da paróquia. Também vamos intensificar a poda de árvores e elaborar um projeto completo para instalação de playground e academia ao ar-livre favorecendo a população do entorno”, destacou Morando.

A atividade também foi acompanhada pelo padre da igreja, Paulo Bezerra de Carvalho, e pelo paisagista e colaborador da paróquia, Joneíde Dias Rodrigues.

As intervenções da parte interna da igreja serão executadas pela secretaria de Serviços Urbanos, enquanto o plano de remoção do gradil interno e cercamento da praça vizinha será colocado em prática por meio de parceria com a iniciativa privada, em modelo alinhado ao programa Praça-Parque. Com isso, a zeladoria ficará a cargo da paróquia, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).