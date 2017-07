Equador abandona esforço liderado pela Opep para cortar produção de petróleo

Um dos menores produtores entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o Equador anunciou que não consegue cumprir o acordo liderado pelo cartel para reduzir a oferta e apoiar os preços da commodity. O anúncio foi feito pelo ministro do Petróleo, Carlos Pérez, em entrevista no fim da segunda-feira à emissora privada de televisão Teleamazonas.

No âmbito do acordo da Opep, o país havia concordado em reduzir sua produção em 26 mil barris por dia. “Infelizmente, estamos no nível de cerca de 16 mil barris por dia de corte, nós não estamos cumprindo a cota por causa das necessidades que nosso país tem”, afirmou o ministro. Fonte: Dow Jones Newswires.