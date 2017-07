Mínima em SP pode chegar a 9ºC no final da tarde desta terça-feira

Com a chegada da massa de ar polar, a temperatura em São Paulo deve cair ao longo do dia, e para o final da tarde desta terça-feira, 18, espera-se uma mínima de 9ºC, que seria a menor temperatura registrada em 2017. Durante a madrugada, a média foi de 13ºC, mas a temperatura vem caindo durante o dia

Abaixo de zero

No Sul do País, principalmente no Estado de Santa Catarina, o frio já está mais rigoroso. Em Bom Jardim da Serra, a estação do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) registrou -7,4ºC nesta madrugada. Em Urupema, os termômetros marcaram -6,8ºC e, em Urubici, -6ºC, entre meia-noite e 6h. No município de São Joaquim, a mínima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de -4,8ºC.