Renovação de contrato da MRS deve ir a audiência pública em setembro, diz ANTT

O governo espera iniciar em setembro as audiências públicas para prorrogação da concessão ferroviária da MRS, informou nesta terça-feira, 18, o superintendente de Infraestrutura e Transporte de Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto. A renovação do contrato envolverá investimentos. Entre eles, deverá estar a construção do Ferroanel em São Paulo.

A renovação do contrato da Malha Paulista, cujas negociações começaram antes, ainda está em ajustes, segundo informou. A agência está fazendo ajustes nos contratos para atender a orientações do Ministério Público. Não há data para a assinatura do novo contrato. A expectativa, no entanto, é que o processo seja encerrado este ano.

Porto participou nesta terça-feira, 18, do lançamento do Anuário do Setor Ferroviário, na sede da ANTT.