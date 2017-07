Ilan deixa reunião sobre TLP e diz que equipe divulgará nota sobre encontro

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, deixou o Ministério da Fazenda após reunião sobre Taxa de Longo Prazo (TLP) com o ministro Henrique Meirelles e o presidente do BNDES, Paulo Rabello. Sem dar detalhes aos jornalistas, Ilan limitou-se a dizer que a reunião foi “produtiva”. A equipe econômica deve divulgar uma nota à imprensa sobre o encontro ainda nesta terça-feira, 18. Da reunião, também participou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Na semana retrasada, o presidente do BNDES fez duras críticas à medida provisória que cria a TLP e chegou a afirmar que a nova taxa seria ruim para os empresários que tomam crédito no banco de fomento. Já semana passada, contudo, Rabello voltou atrás nas críticas e disse estar totalmente “vinculado ao projeto”. No Palácio do Planalto, Rabello disse que, na reunião de hoje, receberia “instruções sobre a nova taxa”, cujo projeto ainda tramita no Congresso Nacional. A MP sobre a TLP estipula a vigência da nova taxa a partir de janeiro de 2018.