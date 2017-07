Palmeiras poupa Felipe Melo e Guerra em jogo contra o Flamengo

O Palmeiras vai poupar quatro jogadores da viagem ao Rio na tarde desta terça-feira para enfrentar o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, na quarta. A comissão técnica deixa fora da partida o zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo, o meia Guerra e o atacante Deyverson. Todos ficarão em São Paulo, onde realizarão programação de treinos com a intenção de melhorar a forma física.

Felipe Melo ficou fora do time do Palmeiras durante um mês para se recuperar de uma cirurgia na mão esquerda e de lesão na coxa direita. O retorno dele foi contra o Vitória, no último domingo. Por ter ficado bastante tempo sem atuar, a comissão técnica entende que é necessário poupá-lo da partida com o Flamengo para auxiliar a retomada da melhor forma física. A mesma razão tira Guerra do compromisso. O venezuelano perdeu quase uma semana de atividades no clube enquanto aguardava o filho, Assael, melhorar após sofrer afogamento em uma piscina.

No caso de Edu Dracena, a ausência se dá por desgaste físico. Já o recém-contratado Deyverson estava em férias até sábado e ainda não tem as condições físicas ideais para estrear. O Palmeiras também aguarda a regularização da documentação do atacante na CBF para relacioná-lo para as partidas. A tendência é a liberação ocorrer ainda nesta semana.

O técnico Cuca comandou nesta terça-feira pela manhã um treinamento sob o frio de 10ºC. A atividade foi fechada. O Palmeiras embarcará ao Rio nesta terça e só volta a São Paulo no dia 27. A equipe vai fazer três jogos seguidos fora de casa: contra Flamengo, no Rio, e Sport, domingo, no Recife, ambos pelo Brasileirão, encerrando a série na quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Apesar de terem ficado fora desta viagem ao Rio, os quatro jogadores poupados podem integrar o grupo nos compromissos seguintes. O clube pretende avaliar a recuperação dos atletas antes de decidir se vai enviá-los ao encontro do restante do elenco para as outras partidas fora de casa.