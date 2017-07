Ibovespa marca mínima abaixo dos 65 mil pontos com Nova York

Depois de alternar os sinais negativo e positivo, o Ibovespa passou a cair e perdeu o patamar dos 65 mil pontos na mínima nesta terça-feira,18. A influência mista do exterior justifica a falta de uma direção clara nesse início de pregão. Em NY, as bolsas abriram em queda, confirmando o sinal dos índices acionários futuros e as principais commodities sobem.

Um operador do mercado de ações lembrou que a baixa liquidez, intensificada pelas férias no hemisfério Norte, e o início oficial do recesso no Congresso Nacional deixam a bolsa sem rumo certo. Assim, a principal influência vem de NY, afetada hoje por balanços de grandes empresas, sobretudo bancos. “A alta das commodities é o que pode limitar as perdas do Ibovespa hoje”, afirmou o profissional, referindo-se à alta de 3,04% do minério de ferro hoje no mercado à vista chinês (Qingdao) e à valorização de mais de 1% dos futuros do petróleo.

No mercado de câmbio, o dólar segue em queda ante o real e, portanto, em linha com o observado no exterior, o que favorece os ativos domésticos, inclusive no mercado de ações. O enfraquecimento global da moeda americana acontece diante da “fraqueza política de Donald Trump (…) dentro e fora do partido”, evidenciada pela “nova derrota do republicano em mais uma tentativa de substituir o chamado Obamacare, uma antiga promessa de acabar com o programa de saúde nos moldes de seu antecessor”. A avaliação é do analistas Cleber Alessie Machado Neto da corretora H.Commcor.

Às 10h54, o Ibovespa recuava 0,23% aos 65.062 pontos. Na mínima, marcara 64.970 pontos (-0,37%). Dow Jones recua 0,30%. O barril do Brent para outubro sobe 1,18%.