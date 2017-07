Governo Trump lança sanções contra 18 indivíduos, empresas e grupos do Irã

O governo de Donald Trump lançou novas sanções contra 18 indivíduos, empresas e redes iranianas, que teriam apoiado o desenvolvimento de mísseis balísticos. O movimento ocorre no dia seguinte ao que o governo certificou o Congresso de que o Irã está tecnicamente cumprindo o acordo nuclear e pode continuar a se beneficiar do alívio das sanções nucleares.

O Departamento do Tesouro tem como alvo sete grupos e cinco pessoas, que ajudaram o exército iraniano ou a Guarda Revolucionária de Elite. As sanções também visam o que os EUA dizem ser um grupo criminoso transnacional, com sede no Irã, e três pessoas associadas a ele. O Departamento de Estado também está visando dois outros grupos que são associados ao programa de mísseis balísticos iranianos.

As sanções congelam os bens que os alvos podem ter nos EUA e impedem os americanos de fazer negócios com eles. Fonte: Associated Press.