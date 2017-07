Campeão olímpico vence maratona aquática no Mundial; Brasil fica na 19ª posição

Após nadar por quase duas horas em águas abertas, o campeão olímpico Ferry Weertman superou o atual campeão mundial Jordan Wilimovsky em apenas 0s1 para assegurar nesta terça-feira (18/07) o título da maratona aquática de 10 quilômetros no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado na Hungria. Já os brasileiros foram coadjuvantes na prova.

Weertman assim conquistou a primeira medalha da Holanda na competição, em prova realizada no Lago Balaton, que fica a cerca de 130 quilômetros a sudoeste de Budapeste, tendo completado a prova em 1h51min58s5, sendo seguido pelo norte-americano Wilimovsky, o medalhista de prata que ficou em quinto lugar na Olimpíada do Rio.

Campeão na prova de 5km no último sábado, o francês Marc-Antoine Olivier voltou ao pódio do Mundial nesta terça-feira ao ficar em terceiro lugar, sendo 0s7 mais lento do que Weertman. Assim, repetiu o resultado obtido nos Jogos de 2016.

Os brasileiros Fernando Ponte e Allan do Carmo tiveram desempenho discreto, ficando na 19ª e na 29ª colocações, respectivamente. Essa foi a segunda prova no Mundial de Fernando, que faz a sua primeira participação na competição e havia sido o quinto colocado na prova de 5km.

“A terceira volta foi a que me senti melhor e apertei o ritmo. Os últimos 300 metros foram de superação e consegui buscar umas vagas. Fazer uma prova nesse nível é uma experiência muito boa, agora vou me familiarizar com esse ritmo de prova. Esse é meu primeiro Mundial, estou feliz e tenho que agradecer a todos”, comentou o brasileiro, que marcou 1h52min35s50.

“Até a terceira volta estava bem, mas faltando mil metros eu senti um pouco o ritmo e fui ficando para trás. Tentei arriscar e ficar sempre entre os 12 e isso me custou um pouco. As duas primeiras voltas foram tranquilas, mas as duas últimas foram muito forte, tanto que o pelotão chegou todo muito junto. Eu cheguei ‘alguns” segundos depois do primeiro e fiquei em 29º. Saio feliz por estar no meu sexto mundial, mas sei que poderia ter sido melhor. Agora é descansar e me preparar para os 25 e revezamento”, afirmou Allan do Carmo, que terminou o percurso com 1h52min40s70.

As provas de maratona aquática no Mundial prosseguem nesta quarta-feira com a disputa dos 5km feminino. O Brasil será representado por Ana Marcela Cunha, que foi bronze nos 10km, e Betina Lorscheitter.