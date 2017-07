Juros acompanham queda do dólar e das taxas dos Treasuries

Com a agenda econômica mais fraca em meio ao início do recesso no Congresso Nacional, os juros futuros recuam nesta manhã de terça-feira, 18, acompanhando a queda do dólar e dos juros dos Treasuries norte-americanos.

Os ativos dos Estados Unidos são pressionados por temores de que a Casa Branca poderá ter dificuldades futuras para implementar reformas, como em infraestrutura e tributária. Ontem, o Partido Republicano do presidente Trump desistiu de tentar aprovar um projeto de lei de saúde, que substituiria o chamado “Obamacare”.

Às 9h49, o DI para janeiro de 2018 estava em 8,645%%, de 8,655% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2019 exibia 8,54%, de 8,55%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,59%, de 9,62% no ajuste anterior. O dólar à vista recuava 0,31%, aos R$ 3,1730. O dólar futuro para agosto recuava 0,34%, aos R$ 3,1810.