Líbia deve participar de reunião sobre petróleo na Rússia

O executivo-chefe da estatal National Oil da Líbia, Mustafa Sanalla, participará de reuniões entre produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de fora do cartel em São Petersburgo, na Rússia, nos próximos dias, afirmou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

Sanalla estará presente a um encontro de assessores técnicos no dia 22, que se seguirá a uma reunião ministerial no dia 24 para avaliar o nível de cumprimento do acordo. “Nós usaremos a oportunidade para compartilhar com o comitê os fatores que permitem e constrangem a recuperação da produção da Líbia”, afirmou Sanalla. O executivo disse que entrará em contato com autoridades a fim de levar uma posição unificada sobre o tema, que atenda ao interesse nacional.

A produção líbia tem aumentado nas últimas semanas e chegou a 1 milhão de barris por dia. No ano passado, ela estava em 700 mil barris por dia. O país foi excluído do acordo da Opep do ano passado, mas alguns no cartel agora avaliam que ele deveria também ser incluído, como a Nigéria, ainda em meio ao quadro de excesso de oferta da commodity nos mercados internacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.