Thiago Monteiro vence primeiro set e avança com abandono de sérvio na Suécia

O brasileiro Thiago Monteiro não teve muito trabalho para avançar no seu jogo de estreia no Torneio de Bastad, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 103 do mundo venceu o primeiro set contra Dusan Lajovic por 6/3 e depois viu o oponente abandonar a quadra, tendo atuado por apenas 41 minutos.

Monteiro perdeu o seu saque logo no game inicial da partida, mas depois se impôs diante de Lajovic, o 61º colocado no ranking. O brasileiro venceu quatro games seguidos, abriu 4/1 e fechou a parcial em 6/3. Na sequência, então, nem precisou jogar o segundo set, pois o oponente desistiu da partida.

Com a vitória, Monteiro se vingou das derrotas para Lajovic nos dois confrontos anteriores, no qualifying do Brasil Open de 2014 e na chave principal do Torneio de Los Cabos, no México, no ano passado.

Classificado às oitavas de final em Bastad, Monteiro agora terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Viñolas, cabeça de chave número 2 do ATP 250 sueco e 24º colocado no ranking da ATP. O duelo é inédito.

Em outros jogos já disputado nesta terça-feira em Bastad, os argentinos Facundo Bagnis e Renzo Olivo triunfaram na estreia, assim como o russo Andrey Kuznetsov, que vai ser o adversário de estreia do espanhol Pablo Carreño Busta, o principal candidato ao título do evento sueco.