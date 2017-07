Trump diz que se decepcionou com “todos os democratas e alguns republicanos”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou na manhã desta terça-feira em mensagens no Twitter o fracasso de seus correligionários do Partido Republicano para aprovar a reforma no sistema de saúde do país. Segundo ele, a Casa Branca continuará a trabalhar para promover alterações nessa área.

“Nós nos decepcionamos com todos os democratas e alguns republicanos. A maioria dos republicanos foi leal, incrível e trabalhou muito duro. Nós voltaremos!”, afirmou Trump, referindo-se aos esforços para mudar o sistema de saúde. Ontem, a liderança republicana no Senado admitiu que não tinha os votos suficientes para aprovar o projeto em discussão e desistiu da ideia, por ora. Agora, os senadores republicanos podem tentar primeiro acabar com o sistema atual, o chamado Obamacare, e depois aprovar algo para substituí-lo.

“Como tenho dito, deixem o Obamacare fracassar e então nos uniremos e faremos um grande plano de saúde. Fiquem atentos”, escreveu Trump na rede social.