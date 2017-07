Governo Trump certifica comprometimento do Irã com acordo nuclear

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que notificou o Congresso de que o Irã está cumprindo com acordo nuclear internacional firmado há dois anos, mas o destino do acordo permanece incerto e ainda sob revisão.

O governo Trump tem revisado o acordo por vários meses. Em 2015, o presidente disse que esse era um “acordo terrível” para os EUA.

Apesar da certificação, o governo vai revelar, nesta terça-feira, que está nivelando novas sanções relacionadas ao programa de mísseis balísticos e outros comportamentos que considera desestabilizadores, de acordo com autoridades americanas.

Uma das fontes disse que o governo pretende perseguir uma estratégia “que abordará a totalidade do comportamento maligno do Irã”, no acordo nuclear.

Outra autoridade afirmou que os EUA “trabalharão com aliados para tratar das falhas graves do acordo, enquanto analisa formas de reforçar o acordo mais estritamente”. Fonte: Dow Jones Newswires.