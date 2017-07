Trump diz que republicanos devem revogar lei da saúde e começar novo plano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que os republicanos devem revogar a lei de saúde do país e trabalhar em um novo plano do zero.

Trump tuitou uma mensagem há pouco, depois que dois senadores republicanos anunciaram que se oporiam ao projeto de saúde do partido. O recuo deixou os republicanos sem os votos suficientes para passar a lei.

“Os republicanos devem apenas revogar o fracassado Obamacare agora e trabalhar em um novo plano de saúde do zero. Os democratas vão se juntar!”, tuitou Trump.