Trump quer que novo Nafta reduza déficit comercial com o México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu hoje impulsionar a indústria americana ao cortar o déficit comercial de US$ 64 bilhões que o país tem como México, em um evento com congressistas e empresários em Washington.

“Não vamos mais permitir que outros países quebrem as regras, roubem nossos empregos e drenem nossa riqueza”, disse Trump.

Pouco depois de seu discurso, o governo divulgou uma série de parâmetros para a renegociação do Nafta (Tratado norte-americano de Livre Comércio) que lista novas diretrizes para diferentes áreas da balança comercial, inclusive comércio digital, serviços e câmbio.

No dia 18 de maio, quando Trump notificou o Congresso sobre a pretensão de revisar o acordo, foi estabelecido que o governo americano começaria as conversas com o Canadá e o México dali 90 dias, ou seja, dentro de um mês.