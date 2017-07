Irã diz que recebeu ‘sinais contraditórios’ do governo Trump

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse hoje que seu governo recebeu “sinais contraditórios” do governo dos Estados Unidos e não sabe como interpretá-los.

Zarif disse em um conselho sobre Relações Exteriores que não se comunicou com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, mas que “isso não quer dizer que não pode haver comunicação, porque as possibilidades de engajamento em relação ao acordo nuclear sempre estiveram abertas”.

Ele afirmou que a Agência Internacional de Energia Atômica verificou o cumprimento do acordo por parte do Irã, mas que infelizmente os EUA não cumpriram com o tratado. Zarif ressaltou o comprometimento de seu país com o acordo e disse que a postura dos EUA deixa a impressão de que as hostilidades com o Irã não terão fim. Fonte: Associated Press.