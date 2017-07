Um áudio vazado mostra o cantor Eduardo Costa (foto) reclamando por telefone com uma funcionária municipal da região de Capitólio, em Minas Gerais, que a prefeitura não estaria aceitando comprar uma casa para ele nem contratar seguranças para resguardar sua residência. O áudio foi divulgado pelo jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT.

O cantor começa dizendo que tem muito prazer em viver na região, mas que se sente desvalorizado pelas prefeituras locais. “Tudo é muito difícil com a prefeitura daí”, diz Eduardo.

Ao reclamar da segurança, ele relata que já teve pessoas que invadiram sua casa e que a prefeitura “não forneceu nem os seguranças para ficarem na porta da gente”.

As reclamações não param por aí. Ele diz que tem dificuldade para comprar uma casa na região, pois, segundo ele, os vendedores cobram mais quando descobrem que ele é o comprador.

“A prefeitura nunca me auxiliou, prefeito nenhum nunca chegou e falou: ‘Olha, Eduardo, vamos arrumar uma casa top para você, vamos arrumar um preço mais bacana para você'”, reclama.

Em sua visão, ele dá muita visibilidade para a região e isso potencializa o turismo. Sendo assim, ele considera que a prefeitura deveria beneficiá-lo como contrapartida: “Eu preciso que as pessoas me auxiliem e eu tenho o maior prazer de ajudar a região de Furnas, de Escarpas do Lago, mas eu preciso que essas pessoas me auxiliem”.

“Se esse povo se unisse e dissesse: ‘Vamos comprar uma casa para o Eduardo aqui, vamos dar um negócio top aqui’, eles poderiam se juntar para me ajudar, mas ninguém quer fazer”, confessa.

Eduardo termina fazendo uma confissão à funcionária pública: a prefeitura de Florianópolis já teria oferecido uma cobertura para ele se mudar de Minas Gerais.

“Eu ganhei da prefeitura de Florianópolis, do prefeito e de uma construtora, uma cobertura de frente para o mar, só que eu vou ter que morar lá por quatro anos, frequentar lá, fazer os programas de televisão lá, porque eles querem turismo e eu posso levar isso para Escarpas do Lago também, só que eu preciso que me ajudem”.

Outro lado

Eduardo Costa, por intermédio de sua assessoria de imprensa, esclarece o áudio que tem circulado na internet: O cantor já teve imóvel na região de Capitólio/MG e durante dez anos foi frequentador assíduo da represa de Furnas/MG, lugar que admira. Recentemente optou por investir numa propriedade rural no interior do Rio de Janeiro. Devido aos poucos dias de folga e por estar envolvido na criação de cavalos, Eduardo se afastou da região. Questionado sobre isso, falou do novo negócio. O cantor foi procurado por diversas vezes por investidores imobiliários para promover o empreendimento e foi esta referência que tentou fazer quando citou um imóvel no áudio. “Eu sou mineiro e amo minhas Minas Gerais e sempre irei expor este carinho. Confesso ter sido infeliz na colocação e não ter me expressado como deveria” diz ele. Eduardo ainda conclui: “Vivendo e aprendendo”.