A Strong FGV, unidade de Santo André, encerra nesta terça-feira (18), a terceira edição do Circuito de Palestras, iniciado na instituição no dia 10. O tema do próximo encontro é E-business, Inbound Marketing e Marketing Digital em um cenário de inovação, que será ministrado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas e da Strong, Eduardo Maróstica, e o consultor da WSI, Marco Aurélio Marmo. As inscrições para participação ainda estão abertas (pelo https://goo.gl/nhURqU) para alunos e público em geral ao custo de R$ 10 ou 2kg de alimentos não perecíveis.

Os profissionais destacaram ao RDtv a importância do Marketing Digital, assunto que tem sido cada vez mais explorado por conta do volume de oportunidades que pode gerar. No entanto, também abordaram a necessidade de conhecer todos os mecanismos para explorar de forma correta e obter melhores resultados com o mecanismo.

A palestra terá como base a inovação, internet e o que se vende no mercado brasileiro. “O universo deste ano vai apontar um faturamento de R$ 50 milhões em empresas para o consumidor. Vamos passar um pouco disso, qual é o segredo? O caminho? Como é que eu me posiciono? Quais são as grandes oportunidades e quais as dicas essenciais para ter sucesso no ambiente digital”, disse Maróstica.

O professor também apontou que o Marketing Digital é uma oportunidade irreversível. “Eu costumo dizer as pessoas, ou você é ponto com, ou é ponto morto. O problema é que a maior parte das pessoas que querem empreender num ambiente digital e não conhecem de plano de negócio, não tem a metodologia e nohall”, afirma.

Para conseguir obter êxito com esse tipo de negócio o profissional afirmou ser necessário ter foco e expertise naquilo que está disposto a fazer. Com isso, apenas colocar em prática uma ideia baseada em um negócio que deu certo pode não ser a forma ideal para o sucesso. “A pessoa vai ter que remar para adquirir competência em algo que ela não tem conhecimento”, pondera o docente.

Outro ponto importante colocado para a pessoa que deseja empreender ou que já está em um ambiente de negócios é respeitar algumas premissas importantes, como por exemplo, abrir e constituir uma empresa.

“Muita gente tem um facebook e acha que isso é um comércio eletrônico, e não é. É uma modalidade que você oferta anúncio. Para que você possa tocar uma empresa e ter sucesso, é preciso ter registro de marca, domínio e plano de negócio”, reforça o professor.

“O que é importante numa estratégia? Você tem que ter uma presença digital, aí você pode ter seu website, aplicativos e blogs. E você tem que jogar tráfego e audiência para esses canais para garantir que está chegando no seu público”, diz Marmo, ao acrescentar que é importante entender como as estratégias funcionam, como se conectam e como conseguir elaborar um planejamento, mensurar resultados e escolher as diferentes táticas.

O palestra E-business, Inbound Marketing e Marketing Digital acontece nesta terça-feira (18), às 19h na Strong FGV de Santo André (Av. Industrial, 1455 – Santo André).