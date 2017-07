A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), julgou como irregular a prestação de contas dos repasses do Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (Imasf) ao Instituto Aqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, no ano de 2011. O valor repassado foi de R$ 1,3 milhão.

TCE-SP nega recurso da Fundação do ABC

O Pleno do TCE-SP negou o recurso da Fundação do ABC contra o julgamento que condenou o instituto a devolver valores aos cofres públicos repassados pela Prefeitura de Santo André e que também acarreou em multa ao ex-secretário de Saúde de Santo André Homero Nepomuceno Duarte.

Luiz Fernando e Caca Viana no RDtv

Nesta terça-feira (18), o RDtv apresentará duas entrevistas ao vivo. As 16h30, o presidente da Fundação Florestan Fernandes, Caca Viana. O chefe da instituição diademense trará um resumo do primeiro semestre. A apresentação será de Carlos Carvalho. As 18h, o entrevistado será o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) que também apresentará um resumo de seu mandato no primeiro semestre e também falará sobre as próximas movimentações do Partido dos Trabalhadores. Apresentação de Gustavo Baena. As duas entrevistas serão exibidas no facebook.com/jornalreporterdiario.

Bastidores do encontro entre Morando e Doria

De autoridades para fãs. Essa foi a sensação daqueles que viram o comportamento de secretários e vereadores de São Bernardo com a presença do prefeito da Capital, João Doria (PSDB), no último sábado (15), em ação na divisa entre os dois municípios. Não teve um que não correu para tirar o uma foto com o tucano.