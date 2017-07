Trump reitera foco na diminuição de impostos para produtores americanos

Em um discurso a congressistas e empresários americanos em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou o foco do seu governo na diminuição de impostos e na criação de leis para beneficiar empresas que produzam em solo americano.

Ao lado do vice-presidente Mike Pence e diante de vários produtos “made in USA”, como guitarras, refrigerantes, equipamentos esportivos e até trajes espaciais, Trump elogiou as medidas tomadas por seu próprio governo para beneficiar produtores americanos e prometeu reprimir as vendas online de produtos importados, que segundo o republicano, deterioram a economia americana.

“Temos que produzir nossos próprios bens para sermos realmente independentes”, disse Trump. “Vamos comprar produtos americanos e contratar trabalhadores americanos para melhorar a economia”, afirmou. “Vamos redescobrir nossa herança natural como nação industrial”. “Não vamos permitir que outros países quebrem nossas leis e roubem nossa riqueza”.

No discurso, Trump ainda criticou as políticas de seu antecessor, Barack Obama, e disse que seu governo vai conseguir revogar e substituir o Obamacare, um conjunto de regras para saúde estabelecidas na era Obama, que Trump diz prejudicar os negócios de empresas do setor, como seguradoras.