ABC registra queda no número de empregos formais no 1º semestre

Apesar do saldo positivo na criação de empregos no país, o ABC registrou queda tanto no último mês de junho quanto na somatória dos seis primeiros meses do ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (17), pelo Ministério do Trabalho, a região teve cerca de 4 mil vagas perdidas no primeiro semestre. A Administração Pública é um dos poucos setores que registraram saldo positivo nos sete municípios.

O saldo negativo foi de 4.185 empregos. São Bernardo apresentou o pior cenário no primeiro semestre de 2017 com 1.724 vagas a menos. Na sequência aparece Diadema com menos 998 empregos formais. Completam a lista: Mauá (-676); Santo André (-576); Ribeirão Pires (-338); e Rio Grande da Serra (-83). São Caetano foi o único município do ABC que apresentou saldo positivo nos primeiros seis meses com a criação de 260 empregos formais.

Quando o foco é o cenário do último mês de junho, Ribeirão Pires e Santo André apresentaram saldo positivo (167 e 77, respectivamente). As demais cidades apresentaram queda: São Bernardo (-416); São Caetano (-255); Mauá (-234); Diadema (-118); e Rio Grande da Serra (-14).

Setores

Em relação aos setores, no mês passado apenas três áreas apresentaram saldo positivo: Comércio (93); Administração Pública (66); e Serviços Industriais de Utilidade Pública (8). Mesmo com o discurso de cortes de gastos, a Administração Pública lidera a lista das que mais empregaram no primeiro semestre com 85 vagas a mais.

São Caetano acaba liderando a lista com 220 vagas na Administração Pública, seguida de Diadema com saldo positivo de duas vagas. A maior redução aconteceu em São Bernardo com saldo negativo de 116, seguida de Santo André com -116 e Mauá com -1. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não apresentaram queda ou elevação de empregos formais nesta área.

Região Metropolitana

Segundo os dados do CAGED, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 185.644 pessoas foram admitidas e 190.540 ficaram sem emprego, ficando com o saldo negativo de 4.896 ou -0,08%.