Educar com Alimentos – Práticas, reflexões e receitas é o novo lançamento de Ana Maria Ruiz Tomazoni, que reúne mais de 40 anos de trajetória profissional com o trato da educação e alimentação. A iniciativa do livro partiu da defesa da tese de doutorado em Educação pela PUC SP, que incentivou a autora a transformar o projeto em uma publicação de 248 páginas e será lançada nesta terça-feira (18/7), a partir das 18h, na Câmara Municipal de São Bernardo – Praça Samuel Sabatini, 50.

Escritora e coautora de mais de dez livros, Tomazoni conta em entrevista ao RDtv, que o novo projeto chama atenção para quem gosta de conhecer histórias de vida, receitas culinárias testadas e vividas, assim como a educação como transmissão para formação do homem, exemplo as experiências com chocolate e a escola de culinária. “É a vida contada, minha história de vida, um trabalho interdisciplinar que mostra vivências e o trabalho de diferentes profissionais voltado ao alimento, instrumento de toda ação”, explica.

Na noite de lançamento serão oferecidos aos convidados sopas quentes e suco de uva feito da própria fruta. Parte da renda da venda dos livros será destinada a um projeto social do asilo Casa Asilar, responsável por abrigar idosos lotados aos cuidados da Prefeitura de São Bernardo.

Tomanzoni, além de idealizadora do Dia da Culinarista (comemorado dia 9 de dezembro), instituído por lei em diversos municípios, é proprietária da Sabor e Saber, uma das mais antigas e tradicionais Escolas de Gastronomia do Brasil, com três cozinhas escolas, sendo uma para cursos na linha doméstica, outra para cursos profissionalizantes (confeitaria, panificação, pizza, culinária do dia a dia), e a última multifuncional, para eventos pontuais.

A chef explica que nos últimos anos, a procura por uma segunda formação ou até mesmo a abertura de um segundo empreendimento têm crescido disparadamente. “Em 2014 tivemos o grande boom, advogados, engenheiros e até mesmo cozinheiros buscaram abrir seus próprios negócios como food trucks e restaurantes para aumentar a renda”, explica. Este é um dos motivos do aumento de inscritos e de novos cursos pontuais da Sabor e Saber.

“Fazemos com que as pessoas virem protagonistas, no manuseio, degustação e preparo do alimento, assim aprende ainda com a história do mesmo. A receita vira apenas um detalhe, e este é o grande diferencial que também é abordado no livro”.

Educar com Alimentos

Editora Oficina do Livro

248 páginas

R$ 60