Flamengo confirma a contratação do goleiro Diego Alves, ex-Valencia

A diretoria do Flamengo oficializou na tarde desta segunda-feira a contratação do goleiro Diego Alves, de 32 anos, que atuava pelo Valencia, da Espanha. Segundo nota publicada no site oficial do clube rubro-negro, o jogador deverá ser apresentado pela diretoria em uma entrevista coletiva ainda nesta segunda, a partir das 18h30, no salão nobre da sede da Gávea, na zona sul do Rio.

O goleiro foi revelado pelo Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), em 2001, mas logo se destacou e se transferiu para o Atlético Mineiro. No time de Belo Horizonte, Diego Alves participou da campanha que garantiu o retorno do clube à Série A do Brasileirão, em 2006, e do título estadual do ano seguinte. Em ambas as competições, foi o grande destaque da equipe.

Ainda em 2007, Diego Alves partiu para o futebol europeu. O jogador foi contratado pelo Almería, da Espanha, onde quebrou um recorde que pertencia a Iker Casillas, do Real Madrid, ao permanecer 618 minutos sem sofrer gols, além de defender sete pênaltis em 13 cobranças na liga espanhola. Em 2011, o goleiro se transferiu para o Valencia.

Diego Alves desembarcou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio. Ele foi fotografado por fãs vestindo uma camiseta do programa de sócio-torcedor ainda na saída do terminal de desembarque. Depois, seguiu para a realização de exames médicos no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade, antes de ter o vínculo confirmado pelo Flamengo.