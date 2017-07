Nesta segunda-feira, 17, é comemorado o Dia Mundial do Emoji. Para celebrar a data, o Facebook divulgou quais foram as carinhas mais usadas pelas pessoas ao redor do mundo nos últimos trinta dias. No Brasil, o emoji mais utilizado no Facebook foi o “sorriso com olhos de coração”, e no Facebook Messenger foi o de “dois corações vermelhos”.

Só no aplicativo de conversas, todos os dias foram enviados mais de 5 bilhões de emojis no período considerado na contagem. Por lá, os usuários compartilharam entre si mais vezes o “sorriso com lágrimas de alegria”, o “beijo de coração” e o “sorriso com olhos de coração”.

Já no Facebook, segundo a rede social, são enviados diariamente mais de 60 milhões de emojis. No mundo, a carinha mais enviada é a de um “sorriso com lágrimas de alegria”, seguida pelo “sorriso com olhos de coração” e o “beijo de coração”.

O Messenger também adicionou 16 novos stickers sobre o filme The Emoji, que estreará nos cinemas em breve.

Já o Twitter decidiu abrir uma votação especial para que os usuários pudessem escolher qual seria o emoji especial utilizado nesta segunda-feira, 17. O escolhido foi o “dab”, passo de dança que consiste em jogar o braço esticado pra um lado e jogar a cabeça para o outro com o braço encolhido.